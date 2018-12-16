Украинец Малиновский находится в сфере интересов итальянской Ромы
11:59, 16 декабря 2018Футбол
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Сумма трансфера может составить 11-12 миллионов евро.
Руслан Малиновский / krcgenk.be
Полузащитник бельгийского «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский может стать игроком римской «Ромы».
Лично в переходе украинский футболиста заинтересован спортивный директор клуба Рамон Мончи, сообщает Footboom. Сумма трансфера также обговаривается, это может быть около 11-12 миллионов евро. Малиновский может пополнить лагерь «волков» уже в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось об интересе «Милана» к Малиновскому, но агент украинского футболиста опроверг это.
Руслан Малиновский выступает за "Генк" с 2016 года. За это время он забил 14 голов в чемпионате Бельгии.
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