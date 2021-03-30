Бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко оскандалился своим высказывание в адрес ЛГБТ.
Об этом он рассказал в интервью Apostrophe TV.
"Эта тема - геи, это вообще не наша тема. Эту тему - в сторону от меня, пожалуйста, уберите. Вообще сейчас какое-то время... Надо все это убрать, урезать, как в советское время, людей этих в сторону немножко... Пусть они своей жизнью где-то в стороне живут", - сказал Сенченко.
"Я не толерантен. К ним - нет", - добавил экс-боксер.
Сенченко был чемпионом мира по версии WBA в период с 2009 по 2012 годы. Всего на его счету 37 побед (25 нокаутом) и 2 поражения на профи-ринге.
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