Владимир Кличко попал на обложку журнала Forbes (фото)

Экс-чемпион мира поделился секретами успеха за пределами ринга.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко попал на обложку немецкой версии журнала Forbes.

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Кличко-младший рассказал о том, как добился успеха за пределами ринга - украинец поделился методами работы в бизнесе и рассказал о своей бизнес-империи.

"Жизнь - это борьба за чемпионство, и я чувствую, что нахожусь в 7 раунде и у меня еще есть 5. Спасибо Forbes за поддержку моей второй карьеры, основанной на моем методе #facethechallenge (Прими этот вызов - Прим.), и компаниях, которые используют эти основные принципы. Спасибо всем моим союзникам, которые до сих пор сопровождают меня на этом пути", - написал Кличко в Instagram.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Владимир Кличко потренировался в экстремальном холоде.

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