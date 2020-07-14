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Владимир Кличко попал на обложку журнала Forbes (фото)

10:28, 14 июля 2020
Бокс
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Владимир Кличко завершил карьеру боксера в 2017 году / фото Sky Sports

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Кличко-младший рассказал о том, как добился успеха за пределами ринга - украинец поделился методами работы в бизнесе и рассказал о своей бизнес-империи.

"Жизнь - это борьба за чемпионство, и я чувствую, что нахожусь в 7 раунде и у меня еще есть 5. Спасибо Forbes за поддержку моей второй карьеры, основанной на моем методе #facethechallenge (Прими этот вызов - Прим.), и компаниях, которые используют эти основные принципы. Спасибо всем моим союзникам, которые до сих пор сопровождают меня на этом пути", - написал Кличко в Instagram.

Forbes

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Владимир Кличко потренировался в экстремальном холоде.

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