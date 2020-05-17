"Слабенькие в умственном жанре": шоумен Кондратюк высказался в адрес Усика и Ломаченко

Игорь Кондратюк не понимает тех, для кого друзья-боксеры являются кумирами.

Известный украинский шоумен, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк высказал свое мнение о боксерах Александре Усике и Василии Ломаченко.

Своим мнением Кондратюк поделился в комментарии для expres.online.

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"Мне будет все равно, если эти ребята перестанут выступать под украинским флагом. Усик и Ломаченко сильны в ринге, но очень слабенькие в умственном жанре", - сказал Кондратюк.

"Не понимаю тех, для кого они являются кумирами. Их поступки вне спорта не стоят выеденного яйца. Их слова не весят ни единого грамма", - добавил он.

Напомним, после съемок в фильме российского монастыря Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца".

УНИАН также сообщал о том, что экс-чемпионка мира Алина Шатерникова высказалась о "единстве" Ломаченко с россиянами.