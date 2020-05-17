цей матеріал доступний українською

"Слабенькие в умственном жанре": шоумен Кондратюк высказался в адрес Усика и Ломаченко

22:14, 17 мая 2020
Бокс
310 0
Игорь Кондратюк / фото: УНИАН

Известный украинский шоумен, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк высказал свое мнение о боксерах Александре Усике и Василии Ломаченко.

Своим мнением Кондратюк поделился в комментарии для expres.online.

Читайте также"Это треш": украинский теннисист отреагировал на участие Усика и Ломаченко в российском фильме о вере

"Мне будет все равно, если эти ребята перестанут выступать под украинским флагом. Усик и Ломаченко сильны в ринге, но очень слабенькие в умственном жанре", - сказал Кондратюк.

"Не понимаю тех, для кого они являются кумирами. Их поступки вне спорта не стоят выеденного яйца. Их слова не весят ни единого грамма", - добавил он.

Напомним, после съемок в фильме российского монастыря Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца".

УНИАН также сообщал о том, что экс-чемпионка мира Алина Шатерникова высказалась о "единстве" Ломаченко с россиянами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter