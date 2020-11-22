Александру Усику пришлось отказаться от части гонорара, чтобы бой состоялся.

Украинский боксер Александр Усик рассказал о том, что ему пришлось пойти на серьезные уступки, чтобы бой против Дерека Чисоры состоялся.

В интервью своему официальному YouTube-каналу Усик подтвердил, что и он, и Чисора отказались от части гонораров.

"Я не знаю, сколько Дерек уступил. Я же с ним не общался. Но я пошел на уступки. Где-то на полтора, может быть, два миллиона условных единиц", - сказал Усик.

"Как чувствует себя человек, который отказался от двух миллионов? Голодным. Но ситуация была такова, что я год не боксировал, восемь месяцев тренировался, три раза начинал лагерь...", - также отметил боксер.

По словам Усика, он получает гарантированную сумму за бой - она не зависит от победы или поражения: "Может быть, даже больше - от платных трансляций, рекламы".

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Усик также рассказал о том, какой процент от общей суммы после боя остается боксеру:

"Половина. Может, чуть меньше. Хорошо, 40%. Иногда бывает, что от той половины еще можно поделить на два. Все зависит от того, где ты боксируешь, какой процент налогов платишь. Бывают чуть больше или меньше затраты на промоутеров, менеджеров, тренеров".

По словам Усика, один тренировочный лагерь обходится ему более чем в 50 тысяч долларов:

"Больше 50 тысяч условных единиц. Где бы я ни готовился. Самая затратная часть - хорошие спарринг-партнеры, которые не хотят ехать ко мне, зная, что у нас спарринги по 15 раундов по четыре минуты с 30-секундным перерывом, или даже по 20 раундов".

По информации Sky Sports, Усик заработал за этот бой 1,5 миллиона фунтов, а Чисора - 4 миллиона.

Усик - Чисора: итоги боя

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Автор: Антон Дударь