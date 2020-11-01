Украинский боксер заявил, что ожидал агрессивных атак от британца.

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал свою победу над британцем Дереком Чисорой.

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Победитель пообщался с журналистами в эфире после окончания поединка.

"Как оцениваю свое выступление? Думаю, хорошо. Это настоящий тест в супертяжелом весе. Дерек Чисора - большой и тяжелый парень. Отличный бокс, мне такое нравится. Я отлично справился с Чисорой. Ожидал подобного поединка, мы настраивались даже на большее.

У Чисоры великолепные удары. Наш Рома, мой близкий друг, примерно так бил меня, когда мы готовились. Так же беспощадно, поэтому я был готов к этим бомбам. Мой план - поехать домой, провести максимум времени с семьей, в зале, дальше тренироваться", - сказал Усик.

Украинец добавил, что не отказывается от своих чемпионских амбиций:

"Смогу ли стать чемпионом в супертяжах? Абсолютным чемпионом. Не просто чемпионом мира, а абсолютным".

Усик - Чисора: итоги боя

Судьи отдали победу украинцу единогласным решением - 117-112, 115-113, 115-113.

УНИАН вел онлайн-трансляцию боя Усик - Чисора.

Вечер бокса на "Уэмбли" в Лондоне проходил без болельщиков на трибунах из-за пандемии коронавируса.

Усик официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет британец Энтони Джошуа.

Для Усика это был второй бой в супертяжелом весе и 18-й на профи-ринге. Во всех предыдущих боях украинец также побеждал. Чисора потерпел десятое поражение при 32 победах.

Отсутствие болельщиков на трибунах повлияло на гонорары боксеров в сторону понижения. За минувший бой Усик заработал чуть меньше двух миллионов долларов (1,5 млн фунтов), а Чисора - более пяти миллионов долларов (4 млн фунтов).

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Автор: Данил Слесь