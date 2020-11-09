"Цыганский король" оценил выступление украинца в бою с Дереком Чисорой.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри прокомментировал перспективы Александра Усика после победы украинца над Дереком Чисорой.

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Фьюри цитирует talkSPORT.

"Видели ли мы лучшую версию Александра Усика? Я не уверен. Видели ли мы лучшего Александра Усика в супертяжелом весе? Я не знаю. Но по бою с Чисорой могу сказать, что ни один из 15 лучших супертяжей, к сожалению, не будет потеть от действий Александра Усика.

Никто из нас не дрожит. Все спрашивают: "Это и было то, из-за чего поднялась такая шумиха?". Честно говоря, думаю, что бой Усика с большим супертяжеловесом, у которого есть удар, будет напоминать ягненка на бойне", - сказал Фьюри.

Британский боксер считает, что не стоит пренебрегать весовыми категориями:

"Все тяжеловесы мечтают перейти в супертяжелый дивизион, чтобы заработать больше денег. Все они хотят оторвать кусок пирога, но весовые категории созданы не просто так. Я высоко ценю мастерство Усика в рамках тяжелого дивизиона. Но на фоне супертяжей он меня не впечатлил".

Усик - Чисора: итоги боя

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Перевод: Данил Слесь