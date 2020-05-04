Непобедимый украинский боксер исполнил популярный танец в дуэте с женой (видео)
17:30, 04 мая 2020Бокс
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Тарас Шелестюк находится на карантине в хорошем настроении.
Шелестюк проводит карантин в компании супруги дома / фото: instagram.com/tarasshelestyuk
Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк зажигательно станцевал вместе со своей супругой Алиной.
Пара использовала для ролика песню Макарена и популярный танец, который исполняется под этот хит. Выступление дуэт завершил поцелуем.
Видео Шелестюк опубликовал на своей странице в Instagram.
Напомним, свой прошлый бой Шелестюк провел в конце января, одержав победу единогласным решением судей над аргентинцем Луисом Альберто Вероной в США. Всего на счету украинца 18 побед, из которых 10 - нокаутом.
Как сообщал УНИАН, ранее украинский боксер Александр Усик рассказал о том, как проводит карантин.
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