Непобедимый украинский боксер исполнил популярный танец в дуэте с женой (видео)

Тарас Шелестюк находится на карантине в хорошем настроении.

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк зажигательно станцевал вместе со своей супругой Алиной.

Пара использовала для ролика песню Макарена и популярный танец, который исполняется под этот хит. Выступление дуэт завершил поцелуем.

Видео Шелестюк опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, свой прошлый бой Шелестюк провел в конце января, одержав победу единогласным решением судей над аргентинцем Луисом Альберто Вероной в США. Всего на счету украинца 18 побед, из которых 10 - нокаутом.

Как сообщал УНИАН, ранее украинский боксер Александр Усик рассказал о том, как проводит карантин.