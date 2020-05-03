"Поступок марионетки": тренер Усика представлял Крым на чемпионате России по боксу (видео)

Сергей Лапин при этом настаивает, что является гражданином Украины.

Тренер украинского супертяжеловеса Александра Усика Сергей Лапин представлял Крым на чемпионате России по боксу в 2016-м году.

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"Знакомьтесь - это тренер Саши Усика. Тот самый психолог, менеджер, личный тренер. Участвует на чемпионате России, а потом показывает украинский паспорт.

Поступок марионетки из серии и нашим, и вашим. Без паспорта Российской Федерации не допускают до чемпионата России по боксу. Проиграл в первом бою и приехал на чемпионат Украины", - прокомментировал видео украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач.

Стоит отметить, что позже Редкач свой пост в Facebook удалил, однако фрагмент выступления Лапина остался в записи всей дневной сессии чемпионата России в Оренбурге, которая опубликована в YouTube.

Ранее Редкач заявил, что у Лапина есть российский паспорт. В ответ тренер Усика опубликовал фото украинского документа и заявил, что является гражданином Украины и "не раз защищал честь страны на международных аренах".

Как ранее сообщал УНИАН, Усик принял участие в выпуске Всеукраинской школы вместо урока о российской агрессии.