Василий Ломаченко и Александр Усик опустились в рейтинге "Pound for Pound".

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик ухудшили свои позиции в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории ("Pound for Pound") по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

Об этом сообщает bwwa.org.

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Ломаченко из-за поражения от Лопеса и потери всех поясов опустился сразу на пять позиций - со второго на седьмое место.

Усик, который в этом году провел один бой, выиграв у Дерека Чисоры, опустился в рейтинге с пятой позиции на шестую.

Лидирует в рейтинге мексиканец Сауль Альварес.

Топ-10 рейтинга лучших боксеров мира

1. Сауль Альварес (Мексика, средний вес) - 172 очка

2. Теренс Кроуфорд (США, полусредний вес) - 153

3. Наоя Иноуэ (Япония, легчайший вес) - 143

4. Эррол Спенс (США, полусредний вес) - 122

5. Теофимо Лопес (США, легкий вес) - 81

6. Александр Усик (Украина, супертяжелый вес) - 79

7. Василий Ломаченко (Украина, легкий вес) - 52

8. Тайсон Фьюри (Великобритания, супертяжелый вес) - 49

9. Хуан Эстрада (Мексика, первый легчайший вес) - 36.

10. Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес) - 26.

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Автор: Антон Дударь