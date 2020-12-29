Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик ухудшили свои позиции в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории ("Pound for Pound") по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA).
Об этом сообщает bwwa.org.
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Ломаченко из-за поражения от Лопеса и потери всех поясов опустился сразу на пять позиций - со второго на седьмое место.
Усик, который в этом году провел один бой, выиграв у Дерека Чисоры, опустился в рейтинге с пятой позиции на шестую.
Лидирует в рейтинге мексиканец Сауль Альварес.
Топ-10 рейтинга лучших боксеров мира
1. Сауль Альварес (Мексика, средний вес) - 172 очка
2. Теренс Кроуфорд (США, полусредний вес) - 153
3. Наоя Иноуэ (Япония, легчайший вес) - 143
4. Эррол Спенс (США, полусредний вес) - 122
5. Теофимо Лопес (США, легкий вес) - 81
6. Александр Усик (Украина, супертяжелый вес) - 79
7. Василий Ломаченко (Украина, легкий вес) - 52
8. Тайсон Фьюри (Великобритания, супертяжелый вес) - 49
9. Хуан Эстрада (Мексика, первый легчайший вес) - 36.
10. Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес) - 26.
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