Теофімо Лопес со своим отцом и тренером / фото instagram.teofimolopezl

Теофимо Лопес-старший, который одновременно является и отцом, и тренером абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса поделился мыслями относительно Василия Ломаченко и заметил, что считал его номером один в мире.

Об этом сообщает fightnews.info.

"Я хотел поединка с лучшим бойцом в мире. Я хотел Ломаченко. Я реально любил Ломаченко. Я любил его, поскольку знал, что он лучший боец в мире. Я очень сильно хотел боя с ним. Я желал этого в течение двух лет. Я знал, что мой сын может его победить. Больше никто не может избить этого парня, только мой сын. Все в мире знают этого парня. 4,2 млн просмотров на ESPN, всего на одной платформе. Этот бой легко собрал бы более миллиона PPV", - раскрыл карты известный тренер.

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Перспективы Василия Ломаченко: главное

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Автор: Будрин Артем