Теофимо Лопес-старший считал Василия лучшим в мире.

Теофимо Лопес-старший, который одновременно является и отцом, и тренером абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса поделился мыслями относительно Василия Ломаченко и заметил, что считал его номером один в мире.

Об этом сообщает fightnews.info.

"Я хотел поединка с лучшим бойцом в мире. Я хотел Ломаченко. Я реально любил Ломаченко. Я любил его, поскольку знал, что он лучший боец в мире. Я очень сильно хотел боя с ним. Я желал этого в течение двух лет. Я знал, что мой сын может его победить. Больше никто не может избить этого парня, только мой сын. Все в мире знают этого парня. 4,2 млн просмотров на ESPN, всего на одной платформе. Этот бой легко собрал бы более миллиона PPV", - раскрыл карты известный тренер.

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Перспективы Василия Ломаченко: главное

17 октября 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей, потеряв все свои пояса.

Украинец после боя извинился за свое поражение от Лопеса и отметил, что готов провести реванш. Потом он предложил Лопесу провести еще два поединка.

Теофимо Лопес сразу заявил, что ни о каком реванше не может быть и речи, а позже и вообще послал Ломаченко "на три буквы".

Также стало известно, что Ломаченко не планирует менять весовую категорию, он останется в легком весе.

Украинский диетолог Александр Фока спрогнозировал неутешительный конец карьеры Ломаченко.

Боб Арум ранее заявил, что Ломаченко может встретиться с японцем Масаеши Накатани, а также называл других возможных соперников Ломаченко.

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Автор: Будрин Артем