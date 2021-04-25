Украинский боксер вернется на ринг летом.

Стала известна дата боя между экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Об этом сообщает ESPN.

Поединок состоится 26 июня в Лас-Вегасе на арене "Virgin Hotel".

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Официально дата боя пока подтверждена не была, однако ранее промоутер Ломаченко говорил, что поединок состоится в конце июня.

Ломаченко - Накатани: результаты боксеров

Василий Ломаченко свой предыдущий бой провел 17 октября. В бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе он проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и потерял все свои пояса. Всего на счету украинца 14 побед (10 нокаутом) при 2 поражениях.

Накатани в предыдущий раз выходил на ринг 12 декабря прошлого года. Он техническим нокаутом выиграл у Феликса Вердехо и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона WBO. Всего на счету 32-летнего японца 19 побед (13 нокаутом) и 1 поражение.

Накатани, как и Ломаченко, проигрывал Теофимо Лопесу решением судей. Бой состоялся в 2019 году.

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Автор: Антон Дударь