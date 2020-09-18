Виорел Симион одержал 22 победы / фото digisport.ro
Украинский боксер Денис Беринчик получил соперника на следующий бой, в котором будет защищать пояс WBO International.
Как сообщила пресс-служба "K2 Promotions", им стал румынский боксер Виорел Симион.
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На профессиональном ринге Симион по прозвищу "Бомбардировщик" провел 25 боев, в которых одержал 22 победы (9 - нокаутом) и 3 раза проиграл. Два поражения пришлись на три последних поединка. В том числе Симион проиграл экс-чемпиону мира в полулегком весе Шакуру Стивенсону.
Ранее Симион владел поясами Интерконтинентального чемпиона IBF, а также Интернационального чемпиона WBC.
Напомним, Беринчик проведет бой в рамках вечера бокса 8 октября.
K2 Promotions
Денис Беринчик: перед боем
- Для Беринчика это будет четырнадцатый выход на профессиональный ринг. Ранее он одержал 13 побед и в семи случаях нокаутировал соперников.
- На свой следующий бой Беринчик пообещал выйти в форме клуба УПЛ.
- В рамках подготовки к поединку Беринчик потренировался в поле, передав привет аграриям.
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