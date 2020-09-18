Денис Беринчик получил соперника на бой 8 октября.

Украинский боксер Денис Беринчик получил соперника на следующий бой, в котором будет защищать пояс WBO International.

Как сообщила пресс-служба "K2 Promotions", им стал румынский боксер Виорел Симион.

Читайте такжеУсик разыграл Берчинчика "кражей" телефона (видео)

На профессиональном ринге Симион по прозвищу "Бомбардировщик" провел 25 боев, в которых одержал 22 победы (9 - нокаутом) и 3 раза проиграл. Два поражения пришлись на три последних поединка. В том числе Симион проиграл экс-чемпиону мира в полулегком весе Шакуру Стивенсону.

Ранее Симион владел поясами Интерконтинентального чемпиона IBF, а также Интернационального чемпиона WBC.

Напомним, Беринчик проведет бой в рамках вечера бокса 8 октября.

Денис Беринчик: перед боем

Для Беринчика это будет четырнадцатый выход на профессиональный ринг. Ранее он одержал 13 побед и в семи случаях нокаутировал соперников.

На свой следующий бой Беринчик пообещал выйти в форме клуба УПЛ.

В рамках подготовки к поединку Беринчик потренировался в поле, передав привет аграриям.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь