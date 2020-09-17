Обладатель пояса Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе Денис Беринчик свой следующий бой проведет 8 октября.
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Об этом сообщила пресс-служба "K2 Promotions".
Бой с участием Беринчика станет главным событием вечера бокса, который пройдет в комплексе "Equides Сlub" в селе Лесники Киевской области. Транслировать поединок будет megogo.net.
Имя соперника Беринчика пока не называется.
В рамках вечера бокса свои бои также проведут Макс Бурсак, Мишико Беселия и другие.
Для Беринчика это будет четырнадцатый выход на профессиональный ринг. Ранее он одержал 13 побед и в семи случаях нокаутировал соперников.
В предыдущий раз Беринчик выходил на ринг в феврале, когда единогласным решением судей победил аргентинца Эктора Сармиенто.
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