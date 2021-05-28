Боксер Денис Беринчик, который планирует дебютировать в кулачных боях, раскритиковал Федерацию смешанных единоборств Украины после решения о дисквалификации ряда участников национального чемпионата среди детей и юниоров.
Организация отстранила от участия в соревнованиях одиннадцать спортсменов в связи с нарушением "требований пункта распоряжения" президента Федерации ММА.
Беринчик оставил соответствующий комментарий на странице Федерации ММА Украины в Instagram.
"Вечер в хату. Ребята из национальной федерации, вы явно перепутали спорт со своей песочницей. Я как финалист Олимпийских игр абсолютно против таких персонажей в спорте. Вы ничего общего со спортом не имеете. Это не ваш личный спорт и в конце концов, вы ничего такого для спорта не сделали, чтоб так его топтать", - отметил Беринчик, после чего заявил, что не оставит этот вопрос без внимания:
"Я подниму всех олимпийцев, и мы это так не оставим. Или вы что-то для детей сделали, что позволяет вам так себя вести? Мало того, что вы сбрили лаве, которое сдали вам как взносы, а они были самые дорогие в Украине. Хотя непонятно, почему. Ведь чемпионат вы проводили не во Дворце спорта, а в сарае. Вам нужны были деньги для отдыха в Одессе? Так надо было пойти работать, а не детей обирать. Хотя вы и работать, наверное, не умеете, судя по вашему состоянию дел и стилю жизни. Это не по-пацански, это подло".
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Беринчик назвал суммы, которые, по его данным, берут в Федерации ММА с членов сборной Украины и детей:
"Следите за новостями - вы скоро станете их героями. Удачи вам, в вашем "бизнесе", он скоро закончится, хапуги. Я в шоке, то вы со сборников по 2 тысячи долларов "стрижете", чтоб они в состав сборной попали, то теперь детей "стрижете", что дальше?".
"На что еще вы способны, спортяги? Ваши оббуханные брюха видно раньше, чем вас, а вы, вместо того чтоб заняться собой, реально спортом и показать детям пример - лишаете их медалей из-за того, что сами вы не способны развивать спорт. Так нельзя. Думайте", - подытожил боксер.
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