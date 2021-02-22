Денис Беринчик / фото УНИАН

Известный украинский боксер Денис Беринчик уже в скором времени будет сражаться против чилийца Хосе Санчеса.

Об этом сообщает Іnstagram K2 Promotions.

фото instagram.k2promotionsukraine

Беринчик и Санчес поспорят за пояс интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг), которым сейчас владеет украинец.

Поединок запланирован на 21 марта в Броварах.

Денис Беринчик: главное

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем