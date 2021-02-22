Денис Беринчик / фото УНИАН
Известный украинский боксер Денис Беринчик уже в скором времени будет сражаться против чилийца Хосе Санчеса.
Об этом сообщает Іnstagram K2 Promotions.
фото іnstagram.k2promotionsukraine
Беринчик и Санчес поспорят за пояс интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг), которым сейчас владеет украинец.
Поединок запланирован на 21 марта в Броварах.
Денис Беринчик: главное
- Беринчик имеет 14 побед в 14 боях на профи-ринге (8 из них - досрочно).
- Украинский боксер четыре раза защищал пояс WBO International.
- Ранее стало известно, что Беринчик может стать клиентом одного из лучших промоутеров мира.
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