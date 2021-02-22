Спортсмены проведут бой в Броварах.

Известный украинский боксер Денис Беринчик уже в скором времени будет сражаться против чилийца Хосе Санчеса.

Об этом сообщает Іnstagram K2 Promotions.

Беринчик и Санчес поспорят за пояс интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг), которым сейчас владеет украинец.

Поединок запланирован на 21 марта в Броварах.

Денис Беринчик: главное

Беринчик имеет 14 побед в 14 боях на профи-ринге (8 из них - досрочно).

Украинский боксер четыре раза защищал пояс WBO International.

Ранее стало известно, что Беринчик может стать клиентом одного из лучших промоутеров мира.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем