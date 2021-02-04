Украинский боксер заявил, что все упирается в финансы.

Боксер Александр Усик хочет провести бой на "Олимпийском" или другой крупной арене в Украине.

Об этом Усик сказал в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".

"Я думаю, конечно, мы увидим мой чемпионский бой в Украине. У меня есть своя промоутерская компания (Usyk 17 Promotion, - Прим.), и, думаю, что мы это организуем. Я этого хочу. Я хочу сделать для нашего рынка, чтобы я боксировал, к примеру, на "Олимпийском", - сказал Усик.

Читайте такжеПочти договорились: стало известно, когда может состояться бой Усик - Джойс"Думаю, что вопрос в финансах. Но не будет необходимости жертвовать гонорарами, чтобы этот бой состоялся. Будет организован поединок, и с этой организации поединка будут гонорары. Нужны люди, которые заинтересуются, телеканал, спонсоры, плюс должно не быть пандемии", - добавил боксер.

Он также вспомнил, как проводил бой на "Арене Львов":

"Не знаю, соберем мы "Олимпийский" или нет, но во Львове в 2014-м (на бой против Дэниела Брюера, - Прим) на стадион пришло около 16 тысяч. При том, что был октябрь, и уже прохладненько было".

Александр Усик: бои в Украине

На профессиональном ринге Усик провел 18 боев, из них восемь прошли в Украине.

Усик боксировал на родине в начале карьеры в профи - в Украине он провел 8 из 9 стартовых поединков. В последний к этому моменту раз он боксировал в Украине в 2015 году.

Пять раз бои Усика принимал "Дворец спорта" в Киеве, еще по разу - Бровары, Одесса и Львов.

Также боксер проводил поединки в Германии, Польше, США, Латвии, России и Великобритании.

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Автор: Антон Дударь