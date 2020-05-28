"Его жизнь превратили в ад": в России вступились за Усика

Известный комментатор Василий Уткин считает, что Александр Усик "ничего преступного не совершал".

Известный российский футбольный комментатор и журналист Василий Уткин встал на защиту украинского боксера Александра Усика.

В интервью на YouTube-канале Vласть vs Vлащенко Уткин выразил мнение, что СМИ превратили жизнь боксера в ад:

"В силу своей специальности я так или иначе выделяю спортсменов, за ними слежу. Ну это же просто ад, в который превратила украинская пресса жизнь Александра Усика. Это же просто какой-то ад. Я даже не знаю, как бы я правильно себя вел на его месте. Я очень красноречивый, изворотливый, но я порой не знаю, как дать ответ на вопросы, чтобы тебя просто оставили в покое. А он ведь, ко всему прочему, еще и боксер. Каким бы он ни был развитым, но любят и ценят его не за то, что он хорошо разговаривает".

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Уткин считает, что единственная вина Усика состоит в том, что он родился в Крыму:

"По-моему, это адский ад. Человек всего-навсего родился и живет в Симферополе. Он ничего такого преступного не совершал. Он там родился и вырос. Он не переехал туда, когда случились события 2014 года. Я не понимаю, зачем превращать его жизнь в ад. Нет, может так надо, а я просто не понимаю. Я еще раз повторяю, что я человек красноречивый и изворотливый, но я не представляю себе, как правильно ответить на вопросы, которые перед ним регулярно ставят".

Комментатор также выразил мнение, что большинство людей в Украине хорошо относятся к Усику:

"То, что большинство в Украине к нему миролюбиво - в этом я абсолютно уверен. Но это нормально, что жизнь общества в каждом направлении активно определяется меньшинством".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский кикбоксер нашел объяснение неоднозначным заявлениям Усика.

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