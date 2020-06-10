"Он умный парень": менеджер объяснил, почему экс-чемпион мира Гвоздик завершил карьеру
Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик решил завершить карьеру, чтобы посвятить себя бизнесу.
Об этом ESPN заявил менеджер боксера Эгис Климас.
"Он очень умный парень и считает, что ему будет затруднительно вести бизнес и в то же время боксировать. Поэтому нужно на 100% либо посвятить себя боксу, либо бизнесу. Он решил выбрать второе", - сказал Климас.
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Менеджер также подчеркнул, что решение завершить карьеру не связано с поражением Гвоздика в его последнем бою против россиянина Артура Бетербиева:
"На самом деле от ухода из бокса его удерживало только то, что он надеялся получить реванш с Бетербиевым. Если такая возможность появится, он может передумать".
Напомним, ранее стало известно, что Гвоздик завершил карьеру в 33 года.
Боксер провел на профи-ринге 18 боев, в которых одержал 17 побед.
Как сообщал УНИАН, по итогам 2019 года Гвоздик стал миллионером за два боя.
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