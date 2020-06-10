Украинский боксер Гвоздик неожиданно завершил карьеру

Александр Гвоздик пока не стал комментировать причины решения завершить карьеру.

Украинский боксер полутяжелого веса, экс-чемпион мира по версии WBC, бронзовый призер Олимпиады-2012 Александр Гвоздик принял решение завершить карьеру в 33 года.

Гвоздик подтвердил эту информацию сайту Tribuna.com, но пока отказался комментировать свое решение.

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Свой последний бой украинец провел 19 октября прошлого года, когда проиграл в поединке за два пояса Артуру Бетербиеву. Это поражение стало для Гвоздика первым на профессиональном ринге.

Всего украинец провел 18 боев, в которых одержал 17 побед (14 - нокаутом). С декабря 2018 года по октябрь 2019-го Гвоздик владел чемпионским поясом WBC.

Отметим, что ранее Гвоздик не планировал завершать карьеру и заявлял, что хочет вновь стать чемпионом мира.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский боксер Виктор Постол близок к проведению боя за два титула.

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