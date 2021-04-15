Александр Гвоздик заявил, что прямо сейчас не рассматривает вариант с возвращением.

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал свое возможное возвращение на ринг.

На днях Гвоздик намекнул на возвращение, написав после боя между Джо Смитом и Максимом Власовым: "Кто-то обещал мне бой против победителя. Посмотрим".

В интервью "Luckypunchnet - Еще больше бокса!" Гвоздик заявил, что это был стеб:

"Этот пост больше шуточный стеб. Я прекрасно знаю, как работает этот спорт, и как работает этот бизнес. Я знаю, какие на сегодняшний день реалии в моем весе, и, в частности, для меня. Я прекрасно понимал, что мне никто сейчас бой со Смитом не сделает. Поэтому я постебался над теми, кто это говорил. Прекрасно понимаю, что ничего подобного не произойдет. Я не ищу этот бой, но я же всегда открыт к переговорам".

Гвоздик также назвал условия, при которых готов вернуться:

Читайте такжеУсик рассказал, при каком условии задумается о переходе в UFC

"На сегодняшний день условия для моего возвращения такие, что мне никто никогда в жизни не даст даже третью часть от этих условий. Так что я не вижу смысла об этом говорить. Если зрителю нужна какая-то сенсация - это должно быть достойное финансовое вознаграждения, которого на сегодня быть не может, учитывая ситуацию, в которой я нахожусь".

"Я был бы более активен в соцсетях, чтобы не забыли, кто я такой. А с моим подходом, мои активы, как боксера с каждым днем обесцениваются", - пояснил Гвоздик, отметив, что он поддерживает форму, но делает это для себя.

При этом, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он все-таки вариант с возвращением, Гвоздик отметил:

"Давайте я оставлю интригу. Я его не рассматриваю, но "никогда не говори никогда".

Также украинец подчеркнул, что не особо скучает по "тяжелой работе, когда ты не ешь, голодный, измотанный, измученный" во время подготовки к боям.

Александр Гвоздик: карьера

Гвоздик - бронзовый призер Олимпиады-2012. А на профессиональном ринге он провел 18 поединков (17 побед и 1 поражение). Он владел чемпионским поясом WBC в полутяжелом весе, который отобрал у Адониса Стивенсона.

Свой последний поединок Гвоздик провел в октябре 2019 года, проиграв россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Летом 2020 года 33-летний украинец решил завершить карьеру, а затем объяснил свое решение.

При этом Гвоздик не стал исключать возвращения в бокс.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь