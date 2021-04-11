Экс-чемпион мира может встретиться с британцем, который выиграл у россиянина.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик намекнул на то, что может вернуться в ринг.

Он может встретиться с британцем Джо Смитом, который в ночь с 10 на 11 апреля решением судей победил россиянина Максима Власова в бою за пояс WBO (114-114, 115-113 и 116-112).

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Ранее менеджер Гвоздика Эгис Климас рассказал о том, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявлял о возможности организовать бой Гвоздика с победителем поединка Смит - Власов, если украинец согласится вернуться.

Теперь же Гвоздик у себя в Instagram показал, что смотрит бой британца против россиянина, а затем поздравил Смита с победой и написал: "Кто-то обещал мне бой против победителя. Посмотрим".

Также Гвоздик недавно выкладывал фото, демонстрируя, что поддерживает форму в зале.

Александр Гвоздик: карьера

Гвоздик - бронзовый призер Олимпиады-2012. А на профессиональном ринге он провел 18 поединков (17 побед и 1 поражение). Он владел чемпионским поясом WBC в полутяжелом весе, который отобрал у Адониса Стивенсона.

Свой последний поединок Гвоздик провел в октябре 2019 года, проиграв россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Летом 2020 года 33-летний украинец решил завершить карьеру, а затем объяснил свое решение.

При этом Гвоздик не стал исключать возвращения в бокс.

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Автор: Антон Дударь