"Нужно быть подкованным": Усик объяснил, почему не собирается идти в политику (видео)

Украинский боксер заявил, что у него нет планов заниматься политикой.

Украинский боксер Александр Усик заявил, что не собирается идти в политику.

Об этом Усик сказал в интервью YouTube-каналу "В гостях у Гордона".

"Для того, чтобы туда идти, мне нужна большая, хорошая, верная команда. И я должен разбираться в том, что я должен сделать. Просто так прийти, нажимать кнопку, или кого-то поддерживать - нет. Я не могу делать то, что мне будут говорить. Я так делать не хочу.

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Я не собираюсь идти туда. Для того, чтобы идти туда, нужно очень сильно быть подкованным в том, что ты делаешь, а не просто красиво выучить и сказать. Нужно быть профессионалом того, что ты делаешь, а не просто идти туда и просто находиться", - сказал Усик.

"Я бы не сказал, что мне политика не нравится. Мне не нравится брехня, которая есть в политике. Сегодня ты говоришь одно, завтра ты говоришь другое, а послезавтра - третье. Мое мнение - у мужчины слова не должны разбегаться с действиями", - добавил Усик.

Боксер также подтвердил, что ему предлагали большие деньги за участие в политике.

УНИАН также сообщал о том, что Усик высказался об отношении к россиянам.