Бой Ломаченко - Лопес не состоится раньше осени
18:24, 17 апреля 2020Бокс
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Промоутер надеется, что поединок удастся организовать в сентябре или октябре.
Теофимо Лопес, Боб Арум и Василий Ломаченко/ фото: boxingscene.com
Бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом планируется провести осенью.
Об этом сообщил промоутер обоих боксеров, глава компании Top Rank Боб Арум.
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"Мы планировали устроить бой Ломаченко - Лопес в конце мая. Однако началась эта ситуация с коронавирусом. Теперь, надеюсь, мы проведем бой в сентябре или октябре", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Напомним, изначально проведение объединительного боя между Ломаченко и Лопесом было запланировано на 30 мая. Однако бой пришлось отложить.
Как сообщал УНИАН, ранее Ломаченко ответил на оскорбления Лопеса.
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