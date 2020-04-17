Бой Ломаченко - Лопес не состоится раньше осени

Промоутер надеется, что поединок удастся организовать в сентябре или октябре.

Бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом планируется провести осенью.

Об этом сообщил промоутер обоих боксеров, глава компании Top Rank Боб Арум.

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"Мы планировали устроить бой Ломаченко - Лопес в конце мая. Однако началась эта ситуация с коронавирусом. Теперь, надеюсь, мы проведем бой в сентябре или октябре", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, изначально проведение объединительного боя между Ломаченко и Лопесом было запланировано на 30 мая. Однако бой пришлось отложить.

Как сообщал УНИАН, ранее Ломаченко ответил на оскорбления Лопеса.