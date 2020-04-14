Усик может провести бой на Олимпийском: промоутер назвал два условия

У промоутеров в планах есть организация боя в Киеве.

Промоутерская компания K2 Promotions, которая представляет интересы Александра Усика, может организовать бой украинского боксера на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом сообщил гендиректор компании Александр Красюк в прямом эфире страницы Ukraine Boxing в Instagram.

"Мы думаем о том, чтобы провести бой Усика на "Олимпийском". Это не шутка, не пустые слова. Усик 100% соберет полный "Олимпийский", - сказал Красюк.

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При этом промоутер назвал два важных условия для того, чтобы этот бой состоялся:

"Для того, чтобы продать билеты на весь стадион, соперник Усика, конечно, не должен выезжать на коляске. Шучу. И Усик должен сначала стать чемпионом мира. Он должен проводить защиту своего пояса. Это должен быть солидный соперник".

Напомним, в своем следующем поединке Усик в Лондоне должен встретиться с британцем Дереком Чисорой. Этот бой был запланирован на май, но перенесен из-за коронавируса.

В Украине Усик в предыдущий раз боксировал еще в 2015 году - в киевском "Дворце спорта".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что британский телеканал снял фильм о победе Усика.