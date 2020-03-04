"Абсолютная глупость": Владимир Кличко встал на сторону чемпиона Европы Выхриста в конфликте с Федерацией бокса Украины

Легендарный супертяжеловес не понимает поведения чиновников.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился мнением о конфликте недавнего дебютанта в профи Виктора Выхриста и Федерации бокса Украины.

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Кличко цитирует Mixsport.

"Наказывать тренера и менеджера Выхриста - это абсолютная глупость. Чем же тогда Ломаченко со своим легендарным отцом, Усик или мы с братом отличаемся от Выхриста? Всех нас с Виктором объединяет одно - мы хотели развиваться как боксеры.

Честно говоря, прочитав интервью с Вячеславом Глазковым, был разочарован методами работы руководства ФБУ. У меня нет сомнений, что все, сказанное Глазковым, является правдой", - заявил Кличко.

Федерация ранее дисквалифицировала на три года тренера Александра Ляхового, а также менеджера Андрея Котельника из команды Выхриста за его решение перейти в профессиональный бокс.

Ранее бывший украинский боксер Вячеслав Глазков рассказал, что был вынужден отдать главе ФБУ Владимиру Подивусу 65 тысяч долларов за переход в профи.

УНИАН ранее сообщал, что Выхрист дебютировал на профи-ринге с победы за 55 секунд.