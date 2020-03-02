Только четвертый среди украинских боксеров: стало известно, сколько Усик заработал за 2019 год

Экс-абсолютный чемпион мира в прошлом году провел лишь один бой.

Непобедимый украинский боксер Александр Усик в 2019 году заработал 1 миллион 200 тысяч долларов.

Об этом сообщает champion.com.ua.

В прошлом году Усик провел только один бой - он дебютировал в супертяжелом весе поединком против Чазза Уизерспуна. Выход на ринг в этом поединке, а также немногочисленные рекламные контракты позволили украинскому боксеру заработать 1,2 миллиона.

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Стоит отметить, что по сумме заработанных за год денег Усик занял лишь четвертое место среди украинских боксеров. Он уступил Василию Ломаченко (два боя, 6 миллионов долларов), Сергею Деревянченко (два боя, 5,6 миллиона долларов) и Александру Гвоздику (два боя, 2,8 миллиона долларов).

Напомним, свой следующий бой Усик проведет против Дерека Чисоры.

Как сообщал УНИАН, дата и место проведения боя Усик - Чисора уже утверждены.