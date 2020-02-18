Уайлдер - Фьюри: прогноз букмекеров на чемпионский супербой

Американский и британский боксеры проведут реванш 22 февраля.

22 февраля (в ночь с 22 на 23 февраля по Киеву) в США пройдет бой-реванш между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.

Букмекеры в этом бою отдают небольшое преимущество американскому боксеру.

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На итоговую победу Уайлдера дается коэффициент 1,91, тогда как на Фьюри - 2,00. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 23,00.

Возможный нокаут от Уайлдера букмекеры оценивают коэффициентом 2,25, тогда как на досрочную победу Фьюри дается коэффициент 5,50. Что касается ставки на победу по очкам, то здесь коэффициент на Уайлдера - 10,00, а на Фьюри - 2,62.

Напомним, первый бой Уайлдера и Фьюри прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Владимир Кличко поделился своим прогнозом на реванш Уайлдера и Фьюри.