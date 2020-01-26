Лежал на улице: легендарный боксер был избит и ограблен в Никарагуа (фото)
Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикардо Майорга был избит и ограблен в Манагуа (Никарагуа), когда шел в магазин.
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Об этом сообщает BoxingScene.
Группа неизвестных напала на 46-летнего боксера, а один из грабителей нанес ему удар по голове, в результате чего Майорга потерял сознание. Затем нападавшие нанесли еще несколько ударов и забрали у него все ценные вещи - часы, деньги и мобильный телефон.
Майорга позже был обнаружен лежащим на улице, после чего его доставили в больницу, где у него диагностировали несколько переломов. Врачи ожидают, что боксер сможет полностью восстановиться.
Рикардо Майорга свой прошлый бой провел в апреле 2019 года, уступив нокаутом Лестеру Мартинесу. Всего в его активе 32 победы (26 - нокаутом) и 11 поражений, а также 1 ничья. Боксер владел титулами чемпиона мира в полусреднем и первом среднем дивизионах.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинский боксер проиграл бой экс-чемпиону мира.