"Не по-христиански": Усик удивил фанатов своим образом на детском дне рождения (фото)

Украинский боксер устрашающе разрисовал лицо.

Украинский боксер Александр Усик удивил подписчиков своим образом на дне рождения сына Василия Ломаченко Анатолия.

Усик сделал себе устрашающий грим - одна половина лица боксера была разрисована в виде черепа, а вторая - в образе известного персонажа комиксов и фильмов Джокера.

"На именинах. Младшего. Ло", - подписал Усик свое фото, а также совместный снимок с супругой Екатериной в Instagram.

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В Instagram-аккаунте lomus_official появилось совместное фото Усика с Ломаченко.

"А как вы празднуете детские дни рождения?", - говорится в подписи к фото.

В комментариях подписчики отметили, что образ Усика не соответствует его жизненной философии:

"Сатанист. Христианину негоже праздновать Хеллоуин", "Как-то не по-христиански это", "Саня, ты же верующий", "Зачем уподобляешься врагу человеческому?", "При всем уважении эта маска вам не к лицу", "Верующие уже понаписывали свои комменты об образе дьявола?", "Когда один друг веселый, а другой - адекватный", - комментируют фанаты.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик рассказал, как сорвался его бой с Тайроном Спонгом.