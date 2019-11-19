"На морозе ушли": Усик рассказал о срыве боя со Спонгом из-за допинга

Украинец даже успел провести дуэль взглядов с боксером из Нидерландов.

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик раскрыл детали срыва боя с нидерландцем Тайроном Спонгом, который должен был стать первым соперником украинца в супертяжелом дивизионе.

Интервью Усика опубликовано на YouTube-канале Usyk17.

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"Нас отвезли на мероприятие для СМИ в центр Чикаго. Мы стоим, режиссер говорит: "Подойдите, посмотрите друг другу в глаза". Все фоткают. Это все длится три-четыре минуты. Подходит ко мне Эгис Климас, я смотрю, что у него лицо злое. "Пойдем отсюда", - говорит. А я спокоен, без задних мыслей. И мы просто на морозе ушли.

Ну, думаю, забрали и забрали. Идем разговариваем. Думал, сейчас пойдем, прогуляемся, кофе попьем. Мы уходим и Эгис говорит, что VADA сообщила, что у Спонга положительный тест. Я хотел Эгису сказать: "Давай письмо, может какое-то напишем, что я согласен с ним боксировать, мне без разницы". Ну, бой же, я готовился.

Мне предложили трех варианта: Эрика Молину, еще кого-то и Чазза Уизерспуна. У Молины не было лицензии, а Уизреспун был готов. Ну имы все вместе командой решили. Хотя я даже не говорил, мне без разницы, кто, главное, чтобы он был готов", - признался Усик.

Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго, одержав досрочную победу над Уизерспуном.

УНИАН ранее сообщал о том, что британский боксер получил крупное предложение за бой с Усиком.