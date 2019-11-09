"Умелый боец": чемпион мира в супертяжелом весе готов принять бой с Усиком (видео)

Энди Руис-младший считает, что украинец пока не полностью адаптировался к крузервейту.

Чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис-младший (33-1, 22 КО) оценил перспективы украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) в супертяжелом весе, а также выразил готовность провести с ним бой.

Мексиканец дал интервью YouTube-каналу iFL TV.

"Усику еще надо прогрессировать в супертяжелом весе, он не до конца соответствует дивизиону. Александр хорошо смотрелся с Уизерспуном, классно уходил от ударов. Считаю его умелым бойцом. Он левша, который умеет двигаться по рингу.

Бой с Усиком станет тяжелейшим испытанием для многих боксеров. Кажется, он является претендентом на мой титул WBO. Я никого не боюсь, поэтому готов драться с лучшими. Мой поединок против Усика был бы отличной возможностью", - заявил Руис-младший.

Стоит отметить, что Энди Руис-младший будет защищать свои титулы в реванше против британца Энтони Джошуа 7 декабря. Победитель этого поединка может встретиться с украинцем.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко потерял звание лучшего боксера мира по версии The Ring.