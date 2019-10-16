Украина официально признала боксерскую организацию WBC (фото)

Всемирный боксерский совет (WBC), поясами которого владеют Василий Ломаченко и Александр Гвоздик, вошел в перечень спортивных федераций, признанных в Украине.

Всемирный боксерский совет (WBC) вошел в список международных спортивных федераций, которые официально признаны в Украине.

Как сообщает klitschko-brothers.com, соответствующий указ был подписан Министерством молодежи и спорта. Фото указа на своей странице в Facebook разместила вице-президент Лиги профессионального бокса Алина Шатерникова.

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Отметим, что на данный момент поясами чемпиона мира по версии WBC владеют украинцы Василий Ломаченко (в легком весе) и Александр Гвоздик (в полутяжелом весе). Ранее чемпионами WBC были украинцы Виталий Кличко, Александр Усик и Виктор Постол.

Напомним, в прошлом году конгресс WBC был впервые проведен в Киеве.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Владимир Кличко резко отреагировал на инициативу ликвидировать в Украине профессиональный бокс.