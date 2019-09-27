"Порвите ваше заявление": Владимир Кличко резко отреагировал на инициативу ликвидировать в Украине профи-бокс

Бывший чемпион мира встал на защиту профессионального бокса в Украине.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал инициативу президента ФБУ Владимира Продивуса ликвидировать в Украине профессиональный бокс как отдельный вид спорта.

Слова Кличко-младшего приводит klitschko-brothers.com.

"Профессиональный бокс в Украине переживал разные времена, но никогда за его почти 30-летнюю историю ни у кого не было сомнений в правильности выбранного курса. Свидетельством тому - уровень турниров, плеяда чемпионов и тысячи детей в секциях, которые вдохновили успехи украинских боксеров-профессионалов на мировых рингах. А еще - большой авторитет в мире и уважение к нашему государству, пример чему и проведение в Киеве Конгресса WBC", - сказал Кличко.

Экс-чемпион также задался вопросом: "Какую альтернативу ФБУ и конкретно Продивус дают спорту? С учетом того что АИБА (Международная ассоциация бокса) исключена из программы Олимпийских Игр!".

Читайте такжеДвое украинцев - в топ-5: Ломаченко остался лучшим боксером мира по версии The Ring

Кличко призвал Продивуса порвать заявление и спустить его в воду:

"Я за развитие, синергию, но не запрет спорта, который дает возможность спортсменам прославлять Украину, популяризировать наш гимн и флаг. Вы, пан Продивус, можете такое сделать? Вы хотите лишить нас, украинцев, такой возможности? Хотите забрать перспективу в жизни и самореализацию у девчонок и мальчишек? Чтобы такое не произошло - порвите ваше заявление и спустите его в воду вместе с вашими мыслями об этом!".

Ранее Федерация бокса Украины направила письмо в Министерство молодежи и спорта с предложением ликвидировать профессиональный бокс.

Отметим, что профессиональный бокс является самостоятельным видом спорта и в Украине курируется Лигой профессионального бокса Украины. В то же время любительский бокс, который входит в программу Олимпийских игр, курирует ФБУ.

УНИАН ранее также сообщал о том, что британский боксер Энтони Джошуа рассказал о телефонных разговорах с Владимиром Кличко.