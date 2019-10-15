"Точно знаю": Гвоздик назвал главную цель в боксе перед боем с Бетербиевым

Украинский боксер не остановится на одном титуле.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) поделился планами на карьеру перед поединком с российским боксером Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).

Гвоздика цитирует Boxing News 24.

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"Моей первой целью было завоевание пояса чемпиона мира. Теперь я планирую объединить титулы и первым шагом в этом направлении станет Бетербиев. Это будет зрелищный бой для болельщиков, которые этого хотели. Мы подарим им этот праздник.

Я точно знаю, что стану объединенным чемпионом мира. У меня в команде лучший тренер Тедди Атлас. Под его руководством состоится уже третий бой. С каждым выходом на ринг я становлюсь только лучше", - заявил украинец.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев пройдет 18 октября в США. На кону в этом поединке будут стоять два титула чемпиона мира в полутяжелом весе: WBC, который принадлежит Гвоздику, а также IBF, которым владеет Бетербиев.

УНИАН ранее сообщал, что в команде Гвоздика выразили уверенность в победе над россиянином.