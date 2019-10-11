В хорошем настроении: Усик и Уизерспун впервые встретились лицом к лицу (фото, видео)

Украинец традиционно веселил публику.

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик (16-0, 12 КО) и американский супертяжеловес Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО) впервые встретились в Чикаго и провели дуэль взглядов.

Видео дуэли опубликовал YouTube-канал SecondsOut.

Украинский боксер пришел на встречу с соперником и журналистами в хорошем настроении. Во время дуэли взглядов оба боксера вели себя сдержанно и не стали обмениваться репликами или устраивать разборку.

Напомним, бой Усик - Уизерспун пройдет 12 октября (утром 13 октября по киевскому времени) на Wintrust Arena в Чикаго. Изначально украинец должен был боксировать против Тайрона Спонга, но непобедимый нидерландец попался на допинге.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Уизерспун прокомментировал предстоящий бой с Усиком.