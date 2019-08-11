Чемпион за рулем: Ломаченко устроил дрифт на специальном симуляторе (видео)

Украинский боксер любит экстремальное вождение.

Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко решил испытать себя за рулем гоночного симулятора дрифта.

Видео на своей странице в Instagram опубликовал сам боксер.

Василий также написал, что планировал устроить дрифт за рулем настоящего автомобиля, но мастера не успели отремонтировать коробку передач, поэтому пришлось довольствоваться игрой.

Отметим, что 31 августа в Лондоне Ломаченко выйдет на ринг против британца Люка Кэмпбелла, а на кону будут титулы WBO, WBA и WBC.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Александр Усик поделился ожиданиями от следующего боя Ломаченко.