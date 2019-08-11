Чемпион за рулем: Ломаченко устроил дрифт на специальном симуляторе (видео)
16:25, 11 августа 2019Бокс
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Украинский боксер любит экстремальное вождение.
Ломаченко увлекся гонками / BoxingScene
Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко решил испытать себя за рулем гоночного симулятора дрифта.
Видео на своей странице в Instagram опубликовал сам боксер.
Василий также написал, что планировал устроить дрифт за рулем настоящего автомобиля, но мастера не успели отремонтировать коробку передач, поэтому пришлось довольствоваться игрой.
Отметим, что 31 августа в Лондоне Ломаченко выйдет на ринг против британца Люка Кэмпбелла, а на кону будут титулы WBO, WBA и WBC.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Александр Усик поделился ожиданиями от следующего боя Ломаченко.
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