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В компании Али и Фрейзера: Владимир Кличко и Ломаченко вошли в топ-5 олимпийских чемпионов по боксу

16:37, 09 августа 2019
Бокс
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Ломаченко замкнул топ-5 / facebook.com/VasylLomachenko

Рейтинг представило издание 12UP.

В тройку вошел Владимир Кличко, а первую пятерку замкнул Василий Ломаченко. На первом месте ожидаемо оказался Мохаммед Али, а на втором - Джо Фрейзер.

Топ-7 звезд бокса, завоевавших олимпийское золото:

1. Мохаммед Али (США)

2. Джо Фрейзер (США)

3. Владимир Кличко (Украина)

4. Джордж Форман (США)

5. Василий Ломаченко (Украина)

6. Андре Уорд (США)

7. Энтони Джошуа (Великобритания)

Владимир Кличко стал олимпийском чемпионом в 1996 году на Играх в Атланте (США). Ломаченко становился победителем Игр дважды - в 2008 году в Пекине (Китай) и в 2012-м в Лондоне (Великобритания).

УНИАН ранее сообщал, что Ломаченко прокомментировал предстоящий бой с Кэмпбеллом.

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Теги: #бокс#Владимир Кличко#Василий Ломаченко