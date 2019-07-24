Смерть российского боксера: Ломаченко, Усик и Гвоздик выразили соболезнования

Василий Ломаченко заявил, что "не может подобрать слов", а Александр Усик посвятил Максиму Дадашеву стихи.

Украинцы Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик выразили свои соболезнования в связи со смертью российского боксера Максима Дадашева.

"Большая потеря для семьи и близких! Я спарринговал с Максом не один раз, у него сердце льва! Таким его я буду помнить всегда! Больше не могу подобрать слов... Мои соболезнования близким", - написал в Instagram Ломаченко.

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Усик посвятил Дадашеву стихи:

"Я болен боксом, я это знаю, я болен тем, что манит и пленит,

И нету дня, чтоб я не думал, когда закончу - как дальше жить.

Как жить без этого дурмана, и как вести себя в быту,

Когда ты каждый божий день мечтаешь -я выйду в ринг и запою.

Я запою балладу тихо и разгоню до множества октав.

Когда я в ринге - я живу, я расцветаю, как тюльпан.

И если нету в жизни бокса - я разлечусь, как одуван.

Бокс для меня, как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал".

"Соболезнования близким", - добавил Усик.

"Мои соболезнования близким Максима. Ты был настоящим воином до самого конца. Покойся с миром...", - написал Гвоздик.

Напомним, Дадашев скончался в больнице после того, как получил серьезную травму головы во время боя в США. У российского боксера диагностировали отек мозга. Ему провели трепанацию черепа, а после ввели его в медикаментозную кому, однако спортсмен не выжил.

УНИАН ранее также сообщал о том, что бывший чемпион мира по боксу погиб в ДТП.