Смерть российского боксера: Ломаченко, Усик и Гвоздик выразили соболезнования
Украинцы Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик выразили свои соболезнования в связи со смертью российского боксера Максима Дадашева.
"Большая потеря для семьи и близких! Я спарринговал с Максом не один раз, у него сердце льва! Таким его я буду помнить всегда! Больше не могу подобрать слов... Мои соболезнования близким", - написал в Instagram Ломаченко.
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Усик посвятил Дадашеву стихи:
"Я болен боксом, я это знаю, я болен тем, что манит и пленит,
И нету дня, чтоб я не думал, когда закончу - как дальше жить.
Как жить без этого дурмана, и как вести себя в быту,
Когда ты каждый божий день мечтаешь -я выйду в ринг и запою.
Я запою балладу тихо и разгоню до множества октав.
Когда я в ринге - я живу, я расцветаю, как тюльпан.
И если нету в жизни бокса - я разлечусь, как одуван.
Бокс для меня, как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал".
"Соболезнования близким", - добавил Усик.
"Мои соболезнования близким Максима. Ты был настоящим воином до самого конца. Покойся с миром...", - написал Гвоздик.
Я болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал. Когда закончу как дальше жить. Как жить , без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь, Я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав. Когда я в ринге я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса. Я разлечусь как одуван. Бокс для меня , как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 соболезнование близким.
Напомним, Дадашев скончался в больнице после того, как получил серьезную травму головы во время боя в США. У российского боксера диагностировали отек мозга. Ему провели трепанацию черепа, а после ввели его в медикаментозную кому, однако спортсмен не выжил.
УНИАН ранее также сообщал о том, что бывший чемпион мира по боксу погиб в ДТП.