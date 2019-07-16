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"Заглянул в будущее": Ломаченко показал, как будет выглядеть в старости (фото)

09:48, 16 июля 2019
Бокс
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Василий Ломаченко следующий бой проведет 31 августа / фото: boxingnews.com.ua

Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко воспользовался популярным приложением FaceApp, которое в том числе позволяет увидеть себя постаревшим.

Фото "в старости" Ломаченко поделился в своем аккаунте в Instagram.

"Заглянул в будущее", - подписал снимок украинский чемпион.

Фанаты бокса с юмором отреагировали на "постаревшего" Ломаченко:

"Шла 235 защита титула абсолютного чемпиона", "Дедаченко", "Джервонта Дэвис: "Я наконец готов драться с Ломаченко", "Все еще ждет, пока кто-то его победит", "Выглядишь, как чертов Король Ночи".

Заглянул в Будущее 👽

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет 31 августа. Украинец встретится в ринге с британским боксером Люком Кэмпбеллом.

Как сообщал УНИАН, ранее Ломаченко показал свой новый спортивный автомобиль.

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Теги: #бокс#Василий Ломаченко