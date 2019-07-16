"Заглянул в будущее": Ломаченко показал, как будет выглядеть в старости (фото)
Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко воспользовался популярным приложением FaceApp, которое в том числе позволяет увидеть себя постаревшим.
Фото "в старости" Ломаченко поделился в своем аккаунте в Instagram.
"Заглянул в будущее", - подписал снимок украинский чемпион.
Фанаты бокса с юмором отреагировали на "постаревшего" Ломаченко:
"Шла 235 защита титула абсолютного чемпиона", "Дедаченко", "Джервонта Дэвис: "Я наконец готов драться с Ломаченко", "Все еще ждет, пока кто-то его победит", "Выглядишь, как чертов Король Ночи".
Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет 31 августа. Украинец встретится в ринге с британским боксером Люком Кэмпбеллом.
Как сообщал УНИАН, ранее Ломаченко показал свой новый спортивный автомобиль.