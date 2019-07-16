"Заглянул в будущее": Ломаченко показал, как будет выглядеть в старости (фото)

Украинский чемпион решил узнать, как будет выглядеть в старости.

Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко воспользовался популярным приложением FaceApp, которое в том числе позволяет увидеть себя постаревшим.

Фото "в старости" Ломаченко поделился в своем аккаунте в Instagram.

"Заглянул в будущее", - подписал снимок украинский чемпион.

Фанаты бокса с юмором отреагировали на "постаревшего" Ломаченко:

"Шла 235 защита титула абсолютного чемпиона", "Дедаченко", "Джервонта Дэвис: "Я наконец готов драться с Ломаченко", "Все еще ждет, пока кто-то его победит", "Выглядишь, как чертов Король Ночи".

Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет 31 августа. Украинец встретится в ринге с британским боксером Люком Кэмпбеллом.

Как сообщал УНИАН, ранее Ломаченко показал свой новый спортивный автомобиль.