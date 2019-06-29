Первая медаль за два года: Верняев успешно выступил на Европейских играх

Украинец завоевал серебряную награду в Минске.

Украинский гимнаст Олег Верняев стал серебряным призером Европейских игр-2019 в Минске.

В квалификации многоборья украинец стал восьмым и пробился в финал, где в сумме набрал 84,632 балла и занял второе место. Победу праздновал россиянин Давид Белявский (85,465), а в тройку призеров вошел Владислав Поляшов (84,464).

Таким образом, Верняев завоевал первую медаль многоборья с чемпионата Европы-2017, когда ему удалось стать чемпионом.

На Европейских играх-2015 в Баку украинец завоевал золотую медаль, а год спустя ему удалось стать чемпионом Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ранее УНИАН сообщал, что украинка Соловей выиграла велогонку на Европейских играх.