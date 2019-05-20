Непобедимый украинский боксер одержал эффектную победу нокаутом (видео)
11:59, 20 мая 2019Бокс
854 0
Сергей Богачук нокаутировал мексиканского боксера Фредди Эрнандеса.
Сергей Богачук / фото: Boxingscene
Непобедимый украинский боксер среднего веса Сергей Богачук (14-0, 14 КО) одержал яркую победу в поединке против мексиканца Фредди Эрнандеса (34-11, 22 КО). Бой прошел в США.
Богачук доминировал по ходу боя и одержал победу техническим нокаутом.
Во втором раунде украинец отправил Эрнандеса в нокдаун. В пятом раунде Богачук добил соперника - после удара по корпусу мексиканец встал на колено, и рефери остановил бой.
Богачук продолжил серию побед нокаутами - украинец досрочно выиграл все свои бои.
УНИАН ранее также сообщал о том, что чемпион мира Деонтей Уайлдер нокаутировал своего соперника за две минуты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter