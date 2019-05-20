Непобедимый украинский боксер одержал эффектную победу нокаутом (видео)

Сергей Богачук нокаутировал мексиканского боксера Фредди Эрнандеса.

Непобедимый украинский боксер среднего веса Сергей Богачук (14-0, 14 КО) одержал яркую победу в поединке против мексиканца Фредди Эрнандеса (34-11, 22 КО). Бой прошел в США.

Богачук доминировал по ходу боя и одержал победу техническим нокаутом.

Во втором раунде украинец отправил Эрнандеса в нокдаун. В пятом раунде Богачук добил соперника - после удара по корпусу мексиканец встал на колено, и рефери остановил бой.

Богачук продолжил серию побед нокаутами - украинец досрочно выиграл все свои бои.

УНИАН ранее также сообщал о том, что чемпион мира Деонтей Уайлдер нокаутировал своего соперника за две минуты.