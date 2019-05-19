Чемпион мира Уайлдер нокаутировал соперника за две минуты (видео)
09:51, 19 мая 2019Бокс
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Американский боксер успешно защитил титул чемпиона по версии WBC.
Деонтей Уайлдер - Доминик Бризил / REUTERS
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлер (41-0-1, 40 КО) одержал победу в бою против своего соотечественника Доминика Бризила (20-2-0, 18 КО).
Уайлдер завершил бой уже в первом раунде, брутально отправив соперника в нокаут.
Бризил с трудом сумел подняться на ноги, однако рефери не позволил ему продолжить бой.
Эта защита пояса была для Уайлдера девятой в карьере. В сороковой раз на профи-ринге американец одержал досрочную победу.
УНИАН ранее также сообщал о том, что в команде чемпиона мира Энтони Джошуа назвали возможную дату боя с украинцем Александром Усиком.
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