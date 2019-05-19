Чемпион мира Уайлдер нокаутировал соперника за две минуты (видео)

Американский боксер успешно защитил титул чемпиона по версии WBC.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлер (41-0-1, 40 КО) одержал победу в бою против своего соотечественника Доминика Бризила (20-2-0, 18 КО).

Уайлдер завершил бой уже в первом раунде, брутально отправив соперника в нокаут.

Бризил с трудом сумел подняться на ноги, однако рефери не позволил ему продолжить бой.

Эта защита пояса была для Уайлдера девятой в карьере. В сороковой раз на профи-ринге американец одержал досрочную победу.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в команде чемпиона мира Энтони Джошуа назвали возможную дату боя с украинцем Александром Усиком.