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"Здесь рыбы нет": Ломаченко избавился от гипса и взял в руки удочку (фото, видео)

19:54, 04 мая 2019
Бокс
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Василий Ломаченко сообщил, что "рука в норме" / фото: boxingscene.com

Чемпиону мира по версиям WBO и WBА в легком весе Василию Ломаченко сняли гипс с травмированной во время боя против Энтони Кроллы руки. Украинский боксер сообщил об этом, добавив фото и видео со своего отдыха на рыбалке в городе Вилково.

Фото и видео были опубликованы в Instagram-аккаунте Lomus_17.

"Рука в норме", - говорится в подписи к фото.

На видео Ломаченко забрасывает удочку и отмечает, что рыба не клюет. "Здесь рыбы нет", - сказал украинский чемпион.

Напомним, в бою против Кроллы Ломаченко травмировал костяшку. Операция не понадобилась, но три недели украинец провел с гипсом на руке. На полное восстановление руки Ломаченко понадобится в общей сложности около трех месяцев.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что нокаут в исполнении Ломаченко был признан лучим нокаутом по итогам месяца.

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Теги: #бокс#Василий Ломаченко