"Здесь рыбы нет": Ломаченко избавился от гипса и взял в руки удочку (фото, видео)

Украинский чемпион рассказал о состоянии травмированной ранее руки и отдохнул на рыбалке.

Чемпиону мира по версиям WBO и WBА в легком весе Василию Ломаченко сняли гипс с травмированной во время боя против Энтони Кроллы руки. Украинский боксер сообщил об этом, добавив фото и видео со своего отдыха на рыбалке в городе Вилково.

Фото и видео были опубликованы в Instagram-аккаунте Lomus_17.

"Рука в норме", - говорится в подписи к фото.

На видео Ломаченко забрасывает удочку и отмечает, что рыба не клюет. "Здесь рыбы нет", - сказал украинский чемпион.

Напомним, в бою против Кроллы Ломаченко травмировал костяшку. Операция не понадобилась, но три недели украинец провел с гипсом на руке. На полное восстановление руки Ломаченко понадобится в общей сложности около трех месяцев.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что нокаут в исполнении Ломаченко был признан лучим нокаутом по итогам месяца.