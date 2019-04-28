Украинский боксер отправил соперника в глубокий нокаут в первом раунде (видео)

Украинский супертяж Владислав Сиренко одержал эффектную победу.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (11-0, 10 КО) одержал эффектную победу в бою с аргентинцем Леандро Робутти (6-4, 4 КО). Поединок прошел в немецком Карлсруэ.

Сиренко эффектно нокаутировал соперника уже в первом раунде.

После нокаута Робутти понадобилась помощь врачей - аргентинец не мог подняться на ноги около трех минут.

По итогам боя 24-летний украинец завоевал пояс German International Heavyweight.

Добавим, что в рамках вечера бокса в Карлсруэ еще один украинский супертяж Александр Захожий (11-0, 9 КО) техническим нокаутом в восьмом раунде выиграл у аргентинца Мариано Рубена Диаса (13-14-1, 6 КО).

УНИАН также сообщал о том, что украинец Виктор Постол одержал уверенную победу и стал претендентом на пояс WBC.