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Украинский боксер отправил соперника в глубокий нокаут в первом раунде (видео)

12:16, 28 апреля 2019
Бокс
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Владислав Сиренко одержал одиннадцатую победу в профи / фото: instagram.com/vladsirenko

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (11-0, 10 КО) одержал эффектную победу в бою с аргентинцем Леандро Робутти (6-4, 4 КО). Поединок прошел в немецком Карлсруэ.

Сиренко эффектно нокаутировал соперника уже в первом раунде. 

После нокаута Робутти понадобилась помощь врачей - аргентинец не мог подняться на ноги около трех минут.

По итогам боя 24-летний украинец завоевал пояс German International Heavyweight.

Добавим, что в рамках вечера бокса в Карлсруэ еще один украинский супертяж Александр Захожий (11-0, 9 КО) техническим нокаутом в восьмом раунде выиграл у аргентинца Мариано Рубена Диаса (13-14-1, 6 КО).

УНИАН также сообщал о том, что украинец Виктор Постол одержал уверенную победу и стал претендентом на пояс WBC.

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Теги: #бокс#Владислав Сиренко