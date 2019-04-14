Ломаченко оформил самый быстрый нокаут в карьере в бою с Кроллой

Соперник украинского боксера был нокаутирован на 58-й секунде 4-го раунда.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко, который в ночь с 12-го на 13 апреля победил британца Энтони Кроллу, установил личное достижение.

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Соперник украинского боксера был нокаутирован на 58-й секунде 4-го раунда. Это самая быстрая досрочная победа Василия Ломаченко в профессиональной карьере.

Предыдущий рекорд принадлежал поединку с Хосе Рамиресом, которого Ломаченко отправил в нокаут за секунду до конца четвертого раунда.

Также в топ-5 попали бои с Романом Мартинесом (нокаут в 5-м раунде), Гильермо Ригондо (6-й раунд) и Николасом Уолтерсом (7-й раунд).

Как сообщал УНИАН, после победы над Кроллой Ломаченко вызвал на бой американца Майки Гарсию.