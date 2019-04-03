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Владимир Кличко получил должность советника президента WBA

15:26, 03 апреля 2019
Бокс
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Владимир Кличко / klitschko-brothers.com

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко получил должность советника президента Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендосы. 

Владимир будет техническим консультантом руководителя WBA, сообщает официальный сайт организации.

Кроме того, Оливер Гомес стал главным юрисконсультом, Франциско Пина – финансистом, Джозеф Эстуаник – ответственным за медицинские вопросы, Роберт Мак – юридическим советником.

Напомним, стриминговый-сервис DAZN предложил Кличко 80 миллионов долларов за три боя.

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Теги: #Владимир Кличко