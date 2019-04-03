Владимир Кличко получил должность советника президента WBA

Владимир будет техническим консультантом руководителя WBA.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко получил должность советника президента Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендосы. Владимир будет техническим консультантом руководителя WBA, сообщает официальный сайт организации. Кроме того, Оливер Гомес стал главным юрисконсультом, Франциско Пина – финансистом, Джозеф Эстуаник – ответственным за медицинские вопросы, Роберт Мак – юридическим советником. Напомним, стриминговый-сервис DAZN предложил Кличко 80 миллионов долларов за три боя.

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