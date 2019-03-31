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Гвоздик победил африканца Нгумбу техническим нокаутом в поединке за пояс чемпиона мира

07:01, 31 марта 2019
Бокс
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Александр Гвоздик победил Дуду Нгумбу / journaldemontreal.com

В Филадельфии (США) на 2300 Arena состоялся поединок за титул чемпиона мира по боксу по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между украинцем Александром Гвоздиком и представителем ДР Конго Дуду Нгумбу. Гвоздик одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде и защитил чемпионский пояс, сообщает УНИАН.

Для украинского боксера это была первая защита чемпионского титула, который он завоевал в ноябре прошлого года в бою с канадцем Адонисом Стивенсоном. 

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Начало боя с Нгумбу прошло под диктовку украинца, Гвоздик искал и находил бреши в обороне соперника, несколько раз пробив левым боковым в голову. 

Однако решающий эпизод произошел в пятом раунде, когда африканец на ровном месте пожаловался на травму ноги. В поединке возникла пауза, а после этого тренерский штаб Нгумбу объявил о капитуляции своего спортсмена. 

Таким образом, Александр Гвоздик одержал свою 17-ю победу на профессиональном ринге в 17 боях. В 14-ти случаях украинец завершал свои поединки досрочно. 

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Теги: #Александр Гвоздик бой в США