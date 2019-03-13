Владимир Кличко возобновил боксерские тренировки

Знаменитый украинский боксер вовсю набирает форму.

Знаменитый украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко приступил к активным занятиям

По данным издания SportArena, в настоящий момент украинец находится в Киеве, где и проводит свои занятия.

Напомним, ранее была информация, что Владимир получил очень выгодное предложение от DAZN – 40 миллионов долларов за три боя.

Первый бой планируется организовать в Германии против соперника, который входит в топ-10 мирового рейтинга. Второй и третий – в Лондоне на стадионе Уэмбли с британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри