Усику нравится возможный бой против Поветкина, он готов драться с любым - промоутер

По словам Хирна, бой против боксера, который в прошлом году претендовал на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, многое скажет о перспективах украинца в новом весе.

Сопромоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн, заявил, что переговоры о возможном поединке украинца против бывшего обладателя титула в супертяжелом дивизионе Александра Поветкина продолжаются.

По словам Хирна, бой против боксера, который в прошлом году претендовал на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, многое скажет о перспективах украинца в новом весе, сообщает Братство Кличко.

«Мы ведем переговоры. На мой взгляд, это очень тяжелый бой для дебюта в супертяжелом весе. Это сложный бой для Поветкина, потому что в действительности его акции только возросли после боя с Джошуа. Он может провести обычный бой, или он может сразу бросится в поединок, который в случае поражения будет означать завершение карьеры, и он также балансирует между риском и вознаграждением, - цитирует Хирна Allboxing со ссылкой на express.co.uk. - Усику нравится этот бой, это очень сложный бой для захода в супертяжи. Его команда готова к бою с любым соперником, и мне это нравится. Повторюсь, что это не значит, что они готовы делать это за копейки, но ему нравятся вызовы. Я считаю, если он встретится с Поветкиным в своем первом бою в супертяжелом весе, это будет большой заявкой».

Как сообщал УНИАН, бой Усик - Поветкин может состояться 18 мая в США.